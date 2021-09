Mehr Besucher als in Vorjahren : Karrenzin feiert Erntefest so groß wie nie zuvor

Die Gemeinde Karrenzin feiert alljährlich Erntedank. Dabei beteiligten sich in diesem Jahr so viele Menschen wie nie zuvor.

Karrenzin | Allein 32 geschmückte bunte Wagen, vom historischen Traktor bis hin zu Baumaschinen nahmen am großen Umzug in der Gemeinde Karrenzin teil. Von Herzfeld aus startete der große Zug am Wochenende über Wulfsahl bis nach Karrenzin. „Allein der Umzug war größer als die, die ich bisher erlebt habe“, erzählt Bürgermeister Lukas Völsch. Auch das gesamte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.