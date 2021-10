Weihnachten in Parchim : Geschenkaktion für benachteiligte Kinder

Noch dauert es bis Weihnachten. Eine Familie plant nun aber eine ganz besondere Spendenaktion in Parchim.

Parchim | In Parchim gibt es zu Weihnachten in diesem Jahr eine Geschenkaktion für benachteiligte Kinder. Im Eiscafé Kroll in der Blutstraße 18 soll ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden, an dem Wunschzettel von benachteiligten Kindern hängen. Diese Wünsche können dann von den Parchimern erfüllt werden. Zettel am Weihnachtsbaum Ins Leben gerufen hat die A...

