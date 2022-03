Wirtschaft : Getränkeland eröffnet neuen Markt in Parchim

Am 4. April öffnen sich die Türen des neuen Getränke-Fachmarktes in der Ludwigsluster Straße 30. Zwei Jahre wurde nach einen passenden Standort gesucht.

Parchim | Nach fast zwei Jahren Suche nach einem geeigneten Standort, ist Getränkeland nun in Parchim fündig geworden. Das Mecklenburger Unternehmen wird in der Ludwigsluster Straße 30 a in Parchim einen Markt eröffnen. Start ist am 4. April, morgens um 8 Uhr werden die Türen zum ersten Mal für die Kunden geöffnet. Lesen Sie auch: Baustart für neuen Getränke...

