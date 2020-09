Verkehrsentwicklung in Parchim : Gibt es eine neue Chance für die Lange Straße?

Früher Einkaufszone, heute schnelle Abkürzung für Autofahrer: Das Dilemma bewegt seit Jahren die Gemüter.

Christiane Großmann

06. September 2020, 13:48 Uhr

Parchim | Seit in der ehemaligen Fußgängerzone Lange Straße freie Fahrt für Autos herrscht, schaukelt sich die Diskussion um diese Verkehrslösung in regelmäßigen Abständen hoch. Zwei Welten prallen aufeinander: Die einen wünschen sich die Zeiten zurück, in denen man unbedarft durch die Straße schlendern konnte. Die anderen setzen sich vehement dafür ein, dass die Meile auch weiterhin für Fahrzeuge geöffnet bleibt. „Ich glaube, Für und Wider halten sich die Waage. Eine Pattsituation hat noch nie was gebracht. Deshalb wird in dieser Sache auch nie Ruhe einkehren“, befürchtet Eis-André.

Als Gastronom das Ohr täglich an der Masse

André Ahrens hat als Inhaber eines Eiscafes in der Innenstadt das Ohr tagtäglich an der Masse und traut sich deshalb eine solche Einschätzung zu. Warum ihm derzeit allerdings angedichtet wird, er sei für eine Abriegelung der Langen Straße für den Fahrzeugverkehr, ist ihm ein Rätsel. „Ich bin prinzipiell nicht dafür, dass die Lange Straße dicht gemacht wird“, stellt André Ahrens klar. Vielmehr plädiert er für eine salomonische Lösung: Seiner Meinung nach sollte es Zeitfenster am Tag geben, in denen die Straße für den ungezügelten und viel Lärm verursachenden Durchgangsverkehr tabu ist.

Es wird gehupt und gepöbelt

„Es müsste ruhiger werden in der Langen Straße“, wünschen sich auch Stefanie Gerdon und Andy Rohland. So wie es jetzt ist, könne es jedenfalls nicht mehr weitergehen: „Es wird gehupt, zu schnell gefahren und gepöbelt, wenn man sich darüber aufregt und was sagt. Schritttempo wäre schon eine Verbesserung“, finden die beiden 35-Jährigen Parchimer. „Den Durchgangsverkehr als Abkürzung brauchen wir nicht. Der ist laut und gefährlich“, schlägt Lutz Rosengarten in die gleiche Kerbe. Er musste selbst schon das ein oder andere Mal einen Satz zur Seite machen, wenn mal wieder ein Auto vorbei bretterte.

Wichtiges Kriterium bei der Neuansiedlung

Doch der Geschäftsmann sagt ebenso klar: „Nur mit einer Fußgängerzone kann ich nicht leben. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute vor der Tür anhalten und ihren Einkauf sofort einladen können. Sonst gehen sie woanders hin.“ Für Lutz Rosengarten war die Befahrbarkeit der Straße das entscheidende Ansiedlungskriterium: Er eröffnete im Frühjahr 2018 in der Langen Straße gleich neben dem Kaufhaus Stolz sein Genuss-Geschäft „Wein & Geist“. „Ich habe mich vorher extra erkundigt, ob ich mich darauf verlassen kann“, sagt er. Lutz Rosengarten macht sich Sorgen, dass dieses Wort eines Tages nicht mehr gilt. Das wäre das Todesurteil für sein Geschäftskonzept an diesem Standort, verdeutlichte er den Stadtvertretern auf der jüngsten Sitzung in einem emotionalen Auftritt während der Bürgerfragestunde. Anlass für seine Wortmeldung: Die Stadtvertreter werden demnächst über das Verkehrsentwicklungskonzept von Parchim zu beschließen haben. Es soll bis Jahresende unter Dach und Fach sein.

Wir müssen uns zeitig verteidigen, bevor sich der Finger hebt. Es muss ein vernünftiger Kompromiss gefunden werden. Lutz Rosengarten, Geschäftsinhaber





Arbeitsgruppe trifft sich in wenigen Tagen erneut

„Es gibt viele Leute, die sich zu diesem Thema einen Kopf machen und sich mit Ideen beteiligen“, beobachtet die Vorsitzende der Links-Fraktion in der Stadtvertretung, Steffi Pulz-Debler. Das bestätigte sich gerade erst wieder am Sonnabend, als sie und ihr Parteifreund Reinhard Raeschke zum Marktgespräch im Stadtzentrum einluden. Die dabei gesammelten Stimmungsbilder möchte sie mit in die Arbeitsgruppe nehmen, die sich mit dem Verkehrsentwicklungsplan beschäftigt. Sie setzt sich aus Stadtvertretern, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Vertretern des Planungsbüros zusammen. Mitte September findet das nächste Treffen des Gremiums statt. Geschäftsmann Lutz Rosengarten plädiert dafür, dass auch ein Vertreter der Wirtschaft dort vertreten sein sollte.

Hintergrund Von der Bummelmeile zur schnellen Abkürzung für Autofahrer 1970 gab es den ersten Vorstoß, die Lange Straße (damals Straße des Friedens) zu „beruhigen“: Sie wurde von 7 bis 8 Uhr und von 16 bis 18 Uhr für alle Kraftfahrzeuge und Fuhrwerke gesperrt. Im Dezember 1981 wurde die Lange Straße in die Fußgängerzone einbezogen, geht aus dem Buch „Parchims Straßennamen und ihre Geschichte“ von Edda Schulz hervor. Im Januar 2012 begann eine zweijährige Probephase zur Öffnung der Langen Straße zu einer verkehrsberuhigten Zone. Schon kurze Zeit später berichtete unsere Redaktion darüber, dass an einem Tag bis zu 900 Fahrzeuge gezählt wurden, davon mehr als 80 Autos zwischen 22 und 23 Uhr. Im September 2013 entschieden die Stadtvertreter mehrheitlich für eine ständige Öffnung von Parchims Bummelmeile. Sie ist damit seit Januar 2014 keine Fußgängerzone mehr. Besonders viel Verkehr herrscht dort morgens kurz vor Schulbeginn sowie in den Nachmittagsstunden. Kürzlich durchfuhren innerhalb von einer Stunde am Vormittag 90 Autos die Straße. Am Nachmittag waren es in 60 Minuten sogar 120 Autos. Gezählt an einem Sonntag!