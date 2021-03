Kirchengemeinde Klinken : Glockenstuhl in Garwitz wird ab Freitag saniert

Bevor die Glocken abgenommen werden, findet am Donnerstag eine kurze Andacht statt

Garwitz | Es geht los: In dieser Woche beginnen die Sanierungsarbeiten am Glockenstuhl in Garwitz. Am Freitag werden die Glocken abgenommen. Der Baustart soll am Vorabend mit einer kurzen Andacht an der Kirche begangen werden. Sie beginnt um 17.30 Uhr, informiert Pastorin Anke Güldner Die beiden Garwitzer Glocken müssen bereits seit längerer Zeit schweigen, ...

