Große Polizeiaktion bei Vermisstensuche in der Region Mestlin : Mit vierbeinigen Helfern im nächtlichen Einsatz

Am Donnerstag hatte die Polizei in der Region Mestlin eine groß angelegte Suchaktion gestartet, da am Nachmittag ein 50-jähriger Mann aus Below als vermisst gemeldet wurde. Um das Positive vorweg zu nehmen: Gegen 23.30 Uhr meldete die Einsatzleitstelle der Polizei in Rostock, dass Mann wohlbehalten gefunden werden konnte.

Below/Mestlin | Glückliches Ende eine groß anlegten Suchaktion: Am Donnerstag gegen 23.15 Uhr wurde ein 50-jähriger, vermisster Mann aus Below gefunden – und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Aktion blieb natürlich nicht unbemerkt: Streifenwagen aus alles Revieren der Polizeiinspektion Ludwigslust fuhren durch die Dörfer der Region zwischen Goldberg und...

