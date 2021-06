Parchim : Hauptausschuss stimmt für Stadtgutscheine

Die Stadtvertreter beraten darüber, wie die Idee für die Belebung der Innenstadt unterstützt werden kann.

Parchim | Es sieht nach einer wirklich guten Idee aus. Ein Gutschein, der für alle beteiligten Einzelhändler, Dienstleister, Restaurants, Cafés und Kultureinrichtungen in der Stadt gilt. Er könnte in den Geschäften aus Material „zum Anfassen“ erworben werden, aber auch 24 Stunden am Tag online. Das Ziel ist die Wiederbelebung der Parchimer Innenstadt. Die teiln...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.