Schrecksekunden in Raduhn : Ein Haus wurde bei einer Explosion stark beschädigt

Gegen 19.30 Uhr wurde am Freitagabend eine Explosion in dem Ort am Lewitzrand gemeldet.

Raduhn | Gegen 19.30 Uhr wurde am Freitagabend eine Explosion in dem Ort am Lewitzrand gemeldet. Laut Alarmierung soll das Dachgeschoss eines Hauses komplett in Brand geraten sein. Mehrere Feuerwehren sowie der Gefahrgutzug wurden zum Einsatzort gerufen. In dem Haus sollen Feuerwerkskörper explodiert sein. migb ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.