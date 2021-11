Paulo-Freire-Schule Parchim : Hortkinder veranstalten Basar für Schulkinder im Libanon

Vergangenes Jahr erschütterte eine Explosion die Stadt Beirut. Mädchen und Jungen aus Parchim wollen nun dazu beitragen, dass eine zerstörte Bildungseinrichtung dort wieder aufgebaut werden kann.

Parchim | Der Hort der Paulo-Freire-Schule veranstaltet am Freitag, 12. November, einen Spendenbasar. Die Einnahmen sollen Kindern im Libanon zu Gute kommen. „Wir wollen für Kinder in Beirut sammeln, damit sie in die Schule gehen können“, erklärt Hortleiterin Jenny Krachenfels. Die Paulo-Freire-Schule möchte Kontakt zu einer der Schulen aufnehmen, die bei de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.