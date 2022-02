Parchimer Ortsteil : Im Walddorf Dargelütz gibt es noch reichlich Platz zum Bauen

Einwohner im Parchimer Ortsteil Dargelütz wünschen sich mehr neue Gesichter im Dorf und von der Stadt ein Vermarktungskonzept für frei stehende Flächen zur Bebauung.

Dargelütz | Günter Schulze wohnt gern in Dargelütz. Er mag die Ruhe des dörflichen Lebens. Mit dem Auto ist es nur ein Katzensprung bis zum nächsten Supermarkt in Parchim. Auch Marina Raddatz fühlt sich in dem kleinen Parchimer Ortsteil wohl. Hier gibt es seit 20 Jahren einen funktionierenden Dorfclub, der sich darum verdient macht, das Zusammengehörigkeitsgefühl...

