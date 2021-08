Impfkampangne : Impfbus kommt nach Goldberg

Das Mobile Impfteam kommt in den Amtsbereich Goldberg-Mildenitz, dann sind Impfungen gegen Corona ohne Anmeldung möglich.

Goldberg | Am kommenden Montag geht der Impfbus des Landkreises Ludwigslust-Parchim für acht Wochen auf Tour. An Bord sind der Impfstoff von Biontech/Pfizer und eine begrenzte Menge des Impfstoffes von Johnson und Johnson. Start ist in Goldberg am Donnerstag, 26. August zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Rathausplatz oder an der Feuerwehr. Am 23. September kommt der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.