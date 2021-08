Corona in Ludwigslust-Parchim : Impfzentrum Parchim schließt für zwei Tage

Impfzentrum in Ludwigslust und Impfstraße in Crivitz weiter geöffnet

Parchim | Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden bisher 67.461 Erstimpfungen verabreicht und 60.245 Zweitimpfungen. Dabei sind die Impfungen durch die Hausärzte nicht mitgerechnet. Die Impfungen wurden entweder in den Impfzentren Parchim und Ludwigslust beziehungsweise in der Impfstraße in Crivitz durchgeführt oder durch mobile Impfteams. Am morgigen Donner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.