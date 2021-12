Letzte Chance für Wunschzettel : In Parchim öffnet zum Wochenende ein Weihnachtspostamt

Der Adventsmarkt in Parchim fällt zum zweiten Mal wegen Corona ins Wasser. Kinder können am Wochenende dennoch ihre Wunschzettel abgeben: im Weihnachtspostamt am Zinnhaus in der Langen Straße.

Parchim | Das ist die Chance für alle Kinder, dem Weihnachtsmann bei der Suche nach dem passenden Geschenk noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen: Am Wochenende ist in Parchim stundenweise ein Weihnachtspostamt geöffnet. Der große Briefkasten befindet sich vor beziehungsweise im Eingangsbereich des Zinnhauses in der Langen Straße. Das historische Gebäud...

