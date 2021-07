Lupinale in Parchim : Kirche St. Marien wird zur Kunstgalerie

Bei der kreisweiten Kunstschau „Lupinale“ öffnet das Gotteshaus seine Pforten für eine Fotoausstellung nebst Videoinstallation.

Parchim | Vorhang auf: Die Lupinale, die von Professor Wolfgang Vogt aus Pampin initiierte und kordinierte, kreisweite Sommerschau der Künste ist angelaufen. Skulpturen in Wangelin und Porträtkunst in der Feste Dömitz werden nun flankiert von Fotos in der Kirche St. Marien in Parchim. Drei Werkausschnitte von Künstlern der Fotografie sind in der Parchimer Kirch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.