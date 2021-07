Live-Musik in Siggelkow : Ivo Kanivo Band aus Hamburg spielt auf dem Pfauenaugenhof

Auf dem Dreiseitenhof für Musik, Kunst und Meditation in Siggelkow nimmt das Kulturleben nach Corona Fahrt auf. Am 24. Juli empfangen Julia und Carmen Spiering das Quartett aus Hamburg. Karten können reserviert werden.

Siggelkow | „Sie lebt noch, die Live-Band-Kultur!“ Diesen Satz möchte Julia Spiering am liebsten in die Welt hinausschreien. Am 24. Juli ist die Musikerin und Songschreiberin Gastgeberin für die Ivo Kanivo Band. Das Quartett aus Hamburg spielt ab 20 Uhr auf dem Pfauenaugenhof in Siggelkow. Hier verwirklichen sich Julia und Carmen Spiering seit etwa zwei Jahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.