Parchim blüht auf : Japanische Zierkirschen entfalten wieder ihre volle Pracht

Am Südring und in der Straße Am Buchholz in Parchim blühen die Japanischen Zierkirschen. Alle Jahre wieder ein Hingucker.

Parchim | Alle Jahre wieder das gleiche Schauspiel, doch Parchimer und Leute auf der Durchreise können sich daran nicht sattsehen: Auf dem Südring sowie in der Straße Am Buchholz entfalten die Japanischen Zierkirschen in diesen Tagen wieder ihre volle Pracht. Am Sonntag und zum Start in die neue Woche bekamen die blühenden Bäume noch einmal ordentlich Maisonne ...

