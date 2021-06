Julia Spiering live mit Band : „Jaraway“ gibt Konzert auf dem Pfauenaugenhof in Siggelkow

Julia Spiering ist am 19. Juni mit ihrer Band zu erleben. Die Musikerin fand vor zwei Jahren in Mecklenburg eine neue Heimat. Viel zu tun hatte sie auch in der Corona-Zeit. Aber jetzt geht es richtig los.

Siggelkow | Überall geht das kulturelle Leben wieder los: Museen öffnen. Ausstellungen finden endlich ihr verdientes Publikum. Bands dürfen proben, Veranstaltungen wieder stattfinden. Die Kulturfastenzeit ist vorbei. Julia Spiering aus Siggelkow freut sich riesig auf ihr erstes „richtiges“ Konzert nach der langen Corona-Durststrecke. Klar, zu tun hatte die fre...

