Parchimer Umland : Feuerwehrnachwuchs misst sich beim Parcours durch Groß Godems

Die jüngsten Kameraden aus dem Parchimer Umland absolvieren am Sonnabend beim Marsch durchs Dorf neun Stationen. Godemser Jugendwehr feiert zudem ihren 25. Geburtstag.

Groß Godems | Groß Godems ist am 9. Oktober für einen Tag in der Hand des Feuerwehrnachwuchses. Von 11 Uhr an bis gegen 19 Uhr findet in dem Dorf ein Jugendfeuerwehrtag für die Nachwuchswehren im Amt Parchimer Umland statt. Mit diesem Event sollen die Kinder und Jugendlichen auch dafür entschädigt werden, dass der so beliebte und wichtige Leistungsausscheid der Jug...

