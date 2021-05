Klimaschutzprojekt an Schule in Lübz : Junge Energiesparmeister kämpfen im Onlinevoting um jeden Klick

Lübzer Schule ist Energiesparmeister von Mecklenburg-Vorpommern. In einer Online-Abstimmung um den Bundestitel tritt sie gegen 15 andere Landessieger an. Die Wahl läuft bis zum 8. Juni.

Lübz | Im Atrium der Schule „Am Neuen Teich“ in Lübz ist es so still wie nie. Laptop und Kamera sind startklar für das Zoom-Meeting. Schulsozialarbeiterin Steffi Tesch raunt Yanneck (16), Enriko (14) und Max (12) im Vorbeigehen zu: „Es gibt keinen Grund aufgeregt zu sein. Ihr kriegt das hin.“ Sie kennt ihre Schüler wahrlich sehr gut. Dann geht es lo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.