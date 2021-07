Sommer in Parchim : Junges Staatstheater bietet Ferienprojekt an

Schüler können sich in den Ferien eine Woche lang als Schauspieler ausprobieren

Parchim | Wer von den Parchimer Schülern in der vierten Woche der Sommerferien noch nichts vorhat, könnte sich auch als Schauspieler ausprobieren. Das Junge Staatstheater Parchim bietet vom 12. bis 16. Juli ein Ferienprojekt zum Mitmachen an. „Das Ferienprojekt richtet sich vorwiegend an Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren“, erklärt Theaterpädagoge Julian F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.