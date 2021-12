Kultur in Parchim : Kabarett-Theater „Distel“ gastiert in der Stadthalle

"Skandal im Spreebezirk" lautet der Titel des neuesten Programms der "Distel". Am 3. Dezember wird es in Parchim aufgeführt. Es gilt die 2Gplus-Regel.

Parchim | Ausnahmsweise mal keine Veranstaltungsabsage in diesen Tagen: Die für Freitag geplante Kabarett-Aufführung in der Parchimer Stadthalle soll planmäßig über die Bühne gehen, teilt die Stadt mit. Am 3. Dezember wollen sich Darsteller vom Kabarett-Theater „Distel“ aus Berlin die Maske vom Gesicht reißen und alle bisher da gewesene Systemkritik als einfach...

