Parchim : Kanalarbeiten in der Altstadt

Arbeiten des Abwasserentsorgungsbetriebes Parchim führen zu Vollsperrungen

Parchim | In der Parchimer Altstadt werden in der nächsten Woche Kanalarbeiten durchgeführt. Der städtische Abwasserentsorgungsbetrieb Parchim spült Kanäle und kontrolliert ihren Zustand mit Kameras. Durch die Kanalarbeiten kommt es vom 9. bis 12. März in mehreren Straßen zu Verkehrseinschränkungen. So ist an allen vier Tagen die Neue Mauerstraße im Berei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.