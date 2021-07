Kirchenförderverein in Domsühl : Kantor im Ruhestand Fritz Abs bringt das Geburtstagsständchen

Förderverein für die Kirche Domsühl kann nach langer Corona-Zwangspause endlich wieder zu Veranstaltungen einladen. Am 7. August Konzert mit dem sächsischen Posaunenwerk. Vereinsjubiläum wird im September nachgefeiert.

Domsühl | Die Freude ist unbeschreiblich unter den Mitgliedern des Fördervereins für die Domsühler Kirche: Nach der langen Corona-Pause dürfen auch sie sich endlich wieder in lockerer Form treffen und zu musikalischen Veranstaltungen in der Kirche oder auf dem Kirchhof einladen. Das erste Konzert steht bereits in wenigen Tagen an: Am 7. August gastiert das s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.