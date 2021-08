Nach Aus für Impfzentrum Parchim : Stadthalle ab Oktober wieder frei für Veranstaltungen

Nachdem das Gebäude in der Putlitzer Straße in Parchim als Impfzentrum ausgedient hat, ist dort aufs Neue Platz für Konzerte, Lesungen und Co. Los geht es mit einem Herbstflohmarkt.

Parchim | Seit Anfang des Jahres diente die Parchimer Stadthalle als Impfzentrum im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Kürzlich fiel die Entscheidung, den Impfbetrieb in der Putlitzer Straße einzustellen. Damit ist die Stadthalle bald wieder frei für Veranstaltungen und Aufführungen aller Art. Abbau des Impf-Equipments bis Ende September „Der Mietvertrag mit ...

