Amt Parchimer Umland : Claudia Kröger möchte Bürgermeisterin in Karrenzin werden

Am 24. April ist Bürgermeisterwahl in Karrenzin. Einzelbewerberin Claudia Kröger lebt seit ihrer Geburt in Neu-Herzfeld. Das Wahlduell mit ihrem Gegenkandidaten Benjamin Lembke sieht sie sportlich.

Karrenzin | Claudia Kröger wollte mit ihrer Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 24. April in der Gemeinde Karrenzin erst an die Öffentlichkeit gehen, nachdem der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Wahlvorschläge beraten hatte. Das geschah am 10. Februar. Sie selbst konnte bei der öffentlichen Sitzung im Amt Parchimer Umland nicht dabei sein, da sie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.