Aus Real wird Kaufland : Kaufland in Parchim ist eröffnet

Innerhalb von nur zwei Tagen wurde der einstige Realmarkt umgebaut.

Parchim | Romy Mattenklott und Daniela Vandrey begrüßen jeden Kunden persönlich mit einer Rose. Sie stehen im Eingangsbereich des neuen Kauflandmarktes in Parchim in der Ziegendorfer Chaussee, der noch vor wenigen Tagen ein Real war. Innerhalb von zwei Tagen wurde dort eine klassische Kaufland-Filiale eingerichtet, die am Mittwoch eröffnet wurde. „In d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.