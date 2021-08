Parchim : Kinder feiern zehnten Geburtstag der Kita Arche Noah

Auf dem Hof der Kindertagesstätte herrschte am Montag mehr Trubel als sonst. Stände zum Dosenwerfen, einen Hindernisparcours absolvieren oder sich an Zuckerwatte und Waffeln erfreuen, das bietet das Jubiläumsfest.

Parchim | Auf dem Hof der Kindertagesstätte Arche Noah herrschte am Montag mehr Trubel als sonst. Grund dafür war die große Feier zum zehnjährigen Bestehen der Kita im Parchimer Ziegeleiweg. An verschiedenen Ständen konnten die Kinder zum Beispiel Dosen werfen, einen Hindernisparcours absolvieren oder sich an Zuckerwatte und Waffeln erfreuen. Die Einrichtung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.