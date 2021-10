Kinderbedarfsbasar in Parchim : Flohmarkt-Start lässt einige Besucher früh aufstehen

Veranstalter und Schnäppchenjäger waren am Sonnabend zeitig auf den Beinen. In der Stadthalle Parchim fand der 25. Kinderbedarfsbasar der Pütter Mütter statt. Die Auswahl war groß.

Parchim | Als Jacqueline am Sonnabend morgen aus dem Haus ging, schlummerten ihre beiden Kinder noch selig. Gegen 7 Uhr besetzte sie die Poolposition am Einlass zur Parchimer Stadthalle. Die drei Stunden Wartezeit bis zur Eröffnung des Kinderbedarfsbasars der Pütter Mütter nahm die 38-Jährige gerne in Kauf, um danach in aller Ruhe nach guten Sachen aus zweiter ...

