Kleiderbörse in Slate : Kirchengemeinde lädt zum Tausch und Plausch in die Pfarrscheune

Noch bis Freitag können in Slate Sachen aus zweiter Hand für Kinder und Erwachsene getauscht oder gegen eine Spende gekauft werden. Wer sich vorher anmeldet, bekommt sogar einen Kaffee.

Slate | Das Prinzip ist ganz einfach. Man bringt ein gut erhaltenes Kleidungsstück mit und sucht sich dafür ein anderes aus. Ganz so eng sind die Regeln der ersten Kleidertauschbörse in der Slater Pfarrscheune aber nicht gefasst. Wer nichts zum Tauschen dabei hat, kann dennoch unentgeltlich etwas mitnehmen und dafür gern eine kleine Spende in die bereitstehen...

