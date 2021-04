Feuerwehr Klinken bekommt neue Räume : Geduld wird jetzt belohnt

Nach jahrelanger Wartezeit ist das Geld da. Die Klinkener Feuerwehr kann einen Sozialtrakt bauen.

Klinken | „Was lange währt, wird endlich gut“ – so heißt ein altes Sprichwort und das trifft auch im Fall der Klinkener Feuerwehr zur. In dieser Woche gab es den Zuwendungsbescheid zur Herstellung eines Sozialtraktes. Fast sieben Jahre mussten die Kameraden darauf warten, doch nun sollen die Bauarbeiten losgehen. Diesmal soll es nicht lange dauern und so traf m...

