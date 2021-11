Corona in Ludwigslust-Parchim : Landkreis startet Kampagne für dritte Impfung

Angesichts der vierten Corona-Welle startet der Landkreis schon in der nächsten Woche mit Auffrischungsimpfungen für alle, deren zweite Impfung sechs Monate her ist. Mobile Impfteams kommen in alle Städte und Gemeinden

Ludwigslust-Parchim | Im Landkreis Ludwigslust-Parchim können ab nächster Woche alle Bürger, die ihre Zweitimpfung vor mindestens sechs Monaten erhalten haben, eine Auffrischungsimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten. Der Landkreis fährt dafür gerade seine Impfangebote wieder hoch. „Wir werden nicht die Impfzentren in Ludwigslust und Parchim wieder auf...

