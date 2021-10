Parchim : Lebenshilfe ermöglicht tierisch gute Herbstferien

Thomas Frost aus Mestlin besuchte mit zwei Wolfshunden Ferienkinder in Parchim.

Parchim | Besuch auf vier Pfoten bei den Ferienkindern unter Obhut der Lebenshilfe in Parchim: Thomas Frost war mit zwei Wolfshunden zu Gast. Der Flohmarktbetreiber aus Mestlin beschäftigt sich seit langem mit dieser Hunderasse und bietet auch geführte Wanderungen in Begleitung seiner Tiere an, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Tägliche Angebote für bis zu 12...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.