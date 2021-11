Lkw fährt sich fest : Bergung bei Stolpe dauerte sechs Stunden

Auf der A24 bei Neustadt-Glewe, Ortsteil Stolpe, hatte sich am Freitag ein Lkw-Gespann im gesperrten Baustellenbereich komplett festgefahren.

Neustadt-Glewe/Stolpe | Auf der A24 bei Neustadt-Glewe, Ortsteil Stolpe, hatte sich am Freitag ein Lkw-Gespann im gesperrten Baustellenbereich komplett festgefahren. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen ignorierte der 45-jährige Fahrzeugführer die örtliche Baustellenumleitung und fuhr wissentlich in den gesperrten Baust...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.