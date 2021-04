Vogelhilfe Parchim : Lockdown zwingt Natalie Richter in die Knie

Die Küken schlüpfen und damit beginnt die Saison von Vogelpflegerin Natalie Richter. Doch die Vogelhilfe Parchim braucht selbst Hilfe.

Parchim | Seit acht Jahren peppelt Natalie Richter in Parchim ehrenamtlich kranke Vögel auf und bietet auch 120 Vögeln mit Handicap dauerhaft ein Zuhause. Damit ist sie eine der wenigen Anlaufstellen in der Region. Die nächsten sind in Hagenow, Neubrandenburg und Güstrow. Zur Zeit pflegt sie fünf Vögel. Eine flugunfähige Rassetaube, eine Türkentaube, die zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.