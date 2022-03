Lost Places in Marnitz : Natur holt sich einstiges Internat und Ferienlagercamp zurück

Das Gelände der alten Thalmühle in Marnitz birgt viele Geheimnisse. Wo sich jetzt die Natur die Gebäude zurückholt, blühte früher das pralle Leben junger Menschen. Zeitzeugen erinnern sich.

Marnitz | Wer von der Straße von Marnitz in Richtung Mooster fährt, der muss schon genau hinsehen, was sich abseits der Fahrbahn zwischen Bäumen und Sträuchern befindet. Doch wer ein paar Meter durch den Wald geht, dem fällt sofort eine große Ruine auf. Die ehemalige Thalmühle in Marnitz. Vor dem Krieg soll es hier mal eine Wassermühle gegeben haben, d...

