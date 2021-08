Kunstsommer in der Region Parchim : Lupinale lockt Besucher ins Hinterland

Das neue Veranstaltungsformat für Kunst und Kultur im Landkreis in der touristischen Hochzeit beweist Zugkraft.

Parchim | Die Live-Proben für ein musikalisches Projekt der besonderen Art können erst auf den letzten Drücker beginnen, wenn Christine Walser in Mecklenburg-Vorpommern eingetroffen ist. Die Sängerin, Pianistin und Gesangspädagogin aus Locarno in der Schweiz wird während ihres zehntägigen Aufenthaltes in der Region in zwei Konzerten mitwirken. Konzerte in Pl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.