Ludwigslust-Parchim : Aufbau der neuen Abfallwirtschaftsgesellschaft mit Hindernissen

Remondis wird Partner und Paarsch bei Parchim der zweite Hauptstandort im Landkreis. Aufbau des Wertstoffhof-Netzes verzögert sich. Aufstellung Biotonnen zum 1. Januar war durch Hackerangriff gefährdet.

Paarsch | Nichts deutet aus der Ferne darauf hin, dass das Unternehmen Remondis mitten im Nirgendwo bei Paarsch einen Entsorgungshof betreibt. Paarsch gehört zur Gemeinde Rom bei Parchim. Doch in Kürze wird der Standort stark an Bedeutung gewinnen. Denn mit der Neuordnung der Abfallwirtschaft in Ludwigslust-Parchim wird er nicht nur einer der Wertstoffhöfe für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.