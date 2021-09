Aktion von M41 und Jugendmigrationsdienst : Für Interkulturelle Woche in Parchim werden Dachziegel bunt bemalt

Für die Aktion vom Haus der Begegnung und dem Jugendmigrationsdienst der Diakonie schwingen derzeit unter anderem Schüler der Pestalozzischule die Pinsel. Zudem lädt die M41 am 17. September zum Tag der offenen Tür ein.

Parchim | Mit einer Kreativaktion beteiligt sich Parchim auch 2021 an der Interkulturellen Woche: In neun Einrichtungen werden derzeit Dachziegel bemalt und anschließend auf einem selbst gezimmerten Dachstuhl zusammengefügt. Das Gemeinschaftswerk wird am 1. Oktober auf dem Kirchhof der St. Marienkirche öffentlich präsentiert. Initiiert wurde die Aktion vom T...

