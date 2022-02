Öffentlichkeitsfahndung : Mädchen aus Plau weiterhin vermisst – Spur führt nach Parchim

Die beiden seit Montag vergangener Woche vermissten Mädchen konnten noch immer nicht gefunden werden. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Parchim Plau | Die Vermisstenfahndung nach zwei am 31. Januar dieses Jahres aus einem Wohnheim in Plau am See verschwundenen Mädchen dauert weiterhin an, teilt die Polizei mit. Trotz umfangreicher Ermittlungen und Prüfung zahlreicher Kontaktadressen hat die Polizei derzeit keine Hinweise zum Aufenthalt der 13-jährigen Samanda-Josefine und der 15-jährigen Yasmin. ...

