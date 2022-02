Weststadt Parchim : Mann durch Radschlüssel schwer am Kopf verletzt

In Parchim kam es am Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen Syrern auf einem Parkplatz in der Weststadt. Ein Mann wurde dabei schwer am Kopf verletzt.

Parchim | Am Montagnachmittag kam es in Parchim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei ein 26-jähriger Syrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, soll sich der 26-Jährige auf einem Parkplatz in der Weststadt befunden haben und dort von drei männlichen Personen mit Schlägen und Tritten attackiert w...

