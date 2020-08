Unterricht im Wasser : Mehr als 300 Kinder besuchten Schwimmkurs im Eldebad

So viele Kinder wie noch nie haben in diesem Sommer in Garwitz Schwimmen gelernt oder ihre Fähigkeiten verbessert

31. August 2020, 18:49 Uhr

Garwitz | So viele Kinder wie noch nie haben in diesem Sommer im Eldebad Garwitz Schwimmen gelernt oder ihre Fähigkeiten verbessert. Unterricht im und am Wasser steht auch in der Matzlower Grundschule Lewitzrand auf dem Stundenplan. Beim jährlichen Schwimmlager verlegen alle Kinder der Schule eine ganze Woche ihren Unterricht ins Eldebad. „Egal, ob Nichtschwimmer oder schon mit einem Schwimmabzeichen, bei uns wird jeder gefordert, um sicher schwimmen zu lernen. Dabei sind uns die Nichtschwimmer besonders wichtig“, so Schulleiter Sebastian Fynnau.

Kurssaison endet mit Schulschwimmlager

Eingeteilt in verschiedene Gruppen wurde fleißig mit den Schwimmlehrern vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) geübt, so dass am Ende der Woche 46 Schwimmabzeichen, vom Seepferdchen bis zu Gold, abgelegt wurden. Ein Ergebnis, auf das Kinder und Lehrer mächtig stolz sind und was die Notwendigkeit des Schwimmlagers zeigt. "Das Schwimmlager der Grundschule Matzlow war in diesem Sommer der Höhepunkt und zugleich der Abschluss unserer Schwimmkurse im Eldebad in Garwitz", sagt Rene Niemann, der als leitender Schwimmlehrer in den vergangenen Wochen noch neun weitere Schwimmkurse durchführte.

308 Kinder sorgten für Teilnehmerrekord

Bei seinem Team aus erfahrenen Schwimmlehrern lernten oder verbesserten 308 Kinder das Schwimmen und legten dabei 288 Schwimmstufen ab. Ein großer Erfolg, der auf die kompakte Form der Schwimmlehrgänge und die guten Bedingungen im Eldebad zurückzuführen ist. Neben den Schwimmkursen wurden auch zwei Lehrgänge durchgeführt, in denen der ASB neue Rettungsschwimmer ausbildet, die zur Absicherung der Badegewässer benötigt werden. Damit wurden im Sommer 2020 im Eldebad die bisherigen Teilnehmerzahlen und die Anzahl der erreichten Schwimmabzeichen bei weitem übertroffen.

Der ASB und unser Bad leisten damit einen großen Beitrag für die Sicherheit unserer Kinder in der Region und weit darüber hinaus, wie die Herkunft der Besucher zeigt. Sebastian Fynnau, Schulleiter und Bürgermeister





Nächste Badesaison schon im Blick

Mit dem Programm „MV lernt Schwimmen“ unterstützte die Landesregierung erstmalig zu 100 Prozent Familien bei Schwimmkursen. „Das ist sehr gut investiertes Geld. Es dient einer wichtigen Sache. Nur darf das Land all jene nicht die vergessen, die die Bäder und Badestellen zur Verfügung stellen und unterhalten", so Fynnau weiter. Für die nächste Badesaison arbeitet die Gemeinde an einigen Verbesserungen im Eldebad, um es für seine Besucher noch attraktiver zu machen, verrät der Bürgermeister.

Obwohl die Schwimmkurse im Eldebad für dieses Jahr beendet sind, geht der Badebetrieb noch immer weiter. Noch ein paar Tage sind alle Gäste eingeladen, ihre Bahnen zu ziehen oder in den Kinderbecken zu toben. Schwimmabzeichen können jederzeit bei den Bademeistern abgelegt werden.