Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim : Melitta Treml zog für den neuen Job von Bayern nach Parchim

Der Kreisjugendring mit 30 Mitgliedsvereinen hat eine neue Geschäftsführerin. Für Melitta Treml ist das ein Neuanfang auf ganzer Linie. Die Gesellschaftswissenschaftlerin wechselte für den Job sogar das Bundesland.

Parchim | Für Melitta Treml steht momentan gefühlt an jedem Arbeitstag ein „Vorstellungsgespräch“ auf dem Terminplan. Sie ist die neue Geschäftsführerin vom Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim. Als sie am 1. Juli ihre Tätigkeit in der Geschäftsstelle aufnahm, war ihr auf den ersten Blick klar: Der Dachverband von 30 Mitgliedsvereinen ist stark vernetzt. Dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.