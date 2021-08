Zukunftskonzept wird umgesetzt : Mestlin punktet mit Naturgarten

Der Integrationsminister Christian Pegel (SPD) besuchte gestern Mestlin und Goldberg. Er informierte sich über den Stand der verschiedenen Projekte im Rahmen des Zukunftskonzeptes des Amtes Goldberg-Mildenitz.

Mestlin | Start war am Mestliner Einkaufsmarkt bei Dana Hoffmann. Auf dem Programm stand die Besichtigung des Projektes Naturgarten am Nahkauf. In den vergangenen Monaten entstanden hier gestaltete Wege, Blumenbeete, eine Insektenfreundliche Wiese, ein Teich sowie auch ein Pavillon. Die Marktleiterin informierte den Minister, wie aus einer Idee Realität wurde. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.