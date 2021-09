Junges Staatstheater Parchim : Mit diesem Programm startet das Theater in die neue Spielzeit

Nachdem wegen Corona in der letzten Saison alles unklar war, normalisiert sich der Betrieb nun. Am Sonnabend hat das erste Ensemblestück Premiere.

Parchim | Nachdem es während der Corona-Pandemie so lange so ruhig war im Theater Parchim, rappelt es wieder so richtig auf den Bühnenbrettern. Intendant Thomas Ott-Albrecht hat alle Hände voll zu tun mit der Planung der Spieltermine für die nächste Zeit. Denn nachdem das Impfzentrum in der Parchimer Stadthalle geschlossen hat, kann das Junge Staatstheater ab O...

