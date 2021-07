Kita „Arche Noah“ in Parchim : Mobiles Elterncafé ist auch in den Sommerferien für Familien da

Jeden Mittwoch fährt Mareike Eckhardt aus der Kita „Arche Noah“ mit einem vollbepackten Lastenfahrrad zu einem Spielplatz in der Weststadt: Das mobile Elterncafé ist ein Gesprächsangebot außerhalb der Kita.

Parchim | Die Küchenfrauen in der „Arche Noah“ bereiten mittwochs stets eine zusätzliche Kanne Kaffee zu. Thermoskanne, Tassen, Milch sowie eine Dose mit Keksen werden auslauf- und stoßsicher in einer Kiste verpackt. Erzieherin Mareike Eckhardt schnappt sich den Behälter, stellt eine Vase mit Sommerblumen dazu und verstaut alles in der fest installierten Transp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.