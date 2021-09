Freizeit in Parchim : Movie Star erhält höchsten Kinokulturpreis von MV

Betreiber Stefan Rauchfuss erhielt den Spitzenpreis der gewerblichen Kinos für das beste Jahresprogramm

Parchim | Jeder Kinofan, der das Movie Star in Parchim kennt, aber auch andere Kinos ins Mecklenburg-Vorpommern oder gar in Berlin und Hamburg, weiß: Diese Auszeichnung ist sehr verdient. Stephan Rauchfuss, Betreiber des Movie Star in Parchim, hat den Kinokulturpreis MV gewonnen. Und zwar nicht nur das, er ist der Spitzenpreisträger und erhält den Hauptpreis fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.