Polizeieinsatz in Parchim : Mutmaßlicher Ladendieb nach erneutem Diebstahl gestellt

Zwei Mitarbeiter des bestohlenen Marktes verfolgten den flüchtigen Täter und stellten ihn.

Parchim | Nach zwei Ladendiebstählen in kurzer Folge konnte am Mittwochabend in Parchim ein mutmaßlicher Ladendieb gestellt werden. Der 21-jährige Tatverdächtige soll gegen 21 Uhr in einem Supermarkt drei hochpreisige Flaschen Wodka aus dem Verkaufsregal gestohlen und damit durch den Notausgang des Geschäfts geflüchtet sein. Zwei Mitarbeiter des Marktes verf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.