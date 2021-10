Naturschutz in Parchim : BUND lädt zum Vortrag über Streuobstwiesen

Mitglieder des BUND in Parchim und Umgebung wollen gemeinsam eine regionale Gruppe gründen und laden zum Vortrag über Streuobstwiesen.

Parchim | Am Dienstag, 26.Oktober, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Parchim zu einem Vortrag über Streuobstwiesen und zur Gruppengründung ein. Los geht es um 18.30 Uhr im „Grünen Salon“, Geschäft Mode-Kunst-Wein, in der Waagestraße 3, in Parchim. „Viele Menschen möchten sich direkt vor der Haustür engagieren, zum Beispiel für den Erhalt von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.