Einsatz in Mestlin : Für ein sicheres Storchennest gesorgt

Aufmerksame Beobachter entdeckten am Storchennest in Mestlin ein Netz, das eine Gefahr für Meister Adebar bildete

Mestlin | Die Mestliner sind es gewohnt, in diesen Tagen besonders auf ihre Storchennester zu achten, denn die Großvögel werden sehnsüchtig erwartet. Dabei entdeckten einige ein Netz am Nest in der Goldberger Straße. „Es sah so aus, als würde es auf der Nestkante liegen und könnte die Alt- aber auch die Jungvögel gefährden, wenn sie sich darin verheddern würden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.