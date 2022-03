Vortrag in Parchim : Grit Hintz zeigt, wie Gärtnern Menschen mit Demenz helfen kann

In Parchim berichtet die Gartentherapeutin, warum es an Demenz Erkrankten gut tut, sich gezielt zu betätigen. Der Vortrag ist für alle offen, die beruflich, ehrenamtlich oder als Angehörige einen Bezug zum Thema haben.

Parchim | Gärtnern ist gut für Menschen mit Demenz. Warum das so ist, erfahren haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter in der Demenzhilfe sowie interessierte Angehörige am Montag, 21. März, in Parchim. In einem Vortrag berichtet die zertifizierte Gartentherapeutin Grit Hintz über die therapeutischen Möglichkeiten und Chancen der gezielten gärtnerischen Betätigu...

